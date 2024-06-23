Makine İmalatçıları Birliği (MİB), Avrupa Takım Tezgâhları İmalatçıları Birliği (CECIMO) tarafından Finlandiya’da düzenlenen Bahar Toplantılarına katıldı.İSTANBUL (İGFA) - CECIMO Genel Kurulu ve Bahar Toplantılarına CECIMO üyesi derneklerin temsilcileri ve sektör liderleri katılırken, 4 gün süren etkinliklerde MİB’i Genel Sekreter Zülfikar Kılıç ve EAE Makina Genel Müdürü Mustafa Selçuk Baydar temsil etti.

Düzenlenen organizasyonda Ekonomi Komitesi, makine ve takım tezgâhları sektöründeki önemli gelişmeleri ve CECIMO ülkelerindeki ekonomik görünümü tartıştı.

Ekonomi Komitesi Başkanı Marcus Burton, makine talebi için projeksiyonlar sunarken, Teknologiateollisuus’tan Penna Urrila küresel ekonomik manzaranın kapsamlı bir değerlendirmesini sundu. CECIMO’nun ekonomisti Tommaso Lolli ise sektörün geleceğini şekillendiren ekonomik ortamı detaylı bir şekilde analiz etti.

Organizasyon kapsamında katılımcılar, Sandvik ve Fastems Nokia gibi dünyanın önde gelen şirketlerineziyaretler de gerçekleştirirken, verimli görüşmeleryapma ve network kurma fırsatı da yakaladı.

CECIMO Genel Kurulunda ayrıca 2023 yılında Avrupa takım tezgâhları sektörünün dirençli performansı da öne çıkarıldı.

Siyasi ve ekonomik belirsizliklere rağmen sektörün adapte olma yeteneği ve büyüme ile dikkat çektiği vurgulanırken, Avrupa takım tezgâhları üretiminin 2023 yılında %7 artarak 27.2 milyar avroya ulaştığı,ihracatın da 2023’ün dördüncü çeyreğinde %23 arttığı, ABD ve Çin’inde en büyük pazarlar olarak belirlendiği paylaşıldı.

Finlayson Sarayı’ndaki Gala Yemeği ile son bulan organizasyonda istişareler ve sunumlaryapılırken, sektörün geleceğini şekillendirmede kolektif çabaların önemi vurgulandı.

CECIMO Bahar Buluşmalarının MİB adına son derece verimli geçtiğini kaydeden MİB Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç, “MİB olarak,Türk makine sektörünün gelişimine katkı sağlama ve uluslararası arenadaki temsiliyeti noktasında çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu anlamda, imalat teknolojilerinin sürdürülebilir büyümesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan organizasyonda, Avrupa imalat teknolojileri sektöründe inovasyon, işbirliği ve sürdürülebilir büyüme taahhüdü yenilendi. Bu toplantılar boyunca elde edilen bilgiler ve kurulan ilişkiler, küresel arenada gelecek zorlukları aşma ve fırsatları değerlendirme yolunda sağlam bir temel oluşturuyor.