Kayseri Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ artık Harman Meydanı yerine Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde kurulacak.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her ayın birinci ve üçüncü pazar günü Harman Mahallesi Meydanına kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, yarından itibaren Mevlana Mahallesi Salı Pazarında birbirinden kıymetli el emeği ürünlerini alıcısıyla buluşturacak.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da sık sık ziyaret ettiği, el işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.