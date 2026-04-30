İzmit Belediyesi, 25-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan 3. Kapanca Sokak Festivali öncesinde birim müdürleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulunarak yapılacak çalışmaları yerinde planladı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kapanca Sokak Festivali için hazırlıklarını hızlandırdı. Festival öncesinde belediye müdürleriyle birlikte Kapanca bölgesinde saha incelemesi gerçekleştirildi. Sokak sokak yapılan gezide, festival sürecine yönelik ihtiyaçlar yerinde tespit edildi.

Gerçekleştirilen incelemelerde etkinlik alanlarının kurulumu, ziyaretçi akışı, güvenlik önlemleri ve görsel düzenlemeler gibi başlıklar ele alındı. Kapanca'nın tarihi dokusuna uygun bir festival atmosferi oluşturmak adına yapılacak çalışmalar detaylı şekilde planlandı.