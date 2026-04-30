Kütahya Belediyesi öncülüğünde düzenlenen toplantıda, yaz sezonu etkinlikleri ve yeni projeler masaya yatırıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatını geliştirmek amacıyla önemli bir istişare toplantısına ev sahipliği yaptı. Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen buluşmaya sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, akademisyenler ve topluluk temsilcileri katıldı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin de iştirak etti. Toplantıda, bugüne kadar hayata geçirilen projeler kapsamlı şekilde değerlendirilirken, yaz sezonuna yönelik etkinlik takvimi de paylaşıldı. Katılımcılar, gerçekleştirilen çalışmaların kentin sosyal ve kültürel yapısına katkılarını ele alırken, yeni döneme ilişkin öneri ve beklentilerini dile getirdi. Özellikle yaz aylarına yönelik planlamalar, kültürel çeşitliliği artıracak projeler ve sosyal etkinlikler toplantının ana gündemini oluşturdu.

Ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Karşılıklı değerlendirmelerle verimli geçen toplantı, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelere ilişkin görüşlerin paylaşılmasıyla sona erdi.