Anadolu Kalkınma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Gölcük Belediyesi’nin desteği ile katıldıkları 21.Uluslararası Gastronomi Yarışması'nda 9 altın 2 gümüş ve “Altın Kepçe” ödülü ile Yılın En İyi Lisesi 3.’lük ödülünü kazandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit'te Gölcük Anadolu Kalkınma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kazandıkları başarı ile ilçenin gururu oldular. 8 öğrenciden oluşan öğrenci gurubu; Gölcük Belediyesi’nin ulaşım desteği ile İstanbul'da düzenlenen 21. Uluslararası Gastronomi Yarışması'na katıldılar. Ülke genelinden ve ve yurt dışından 96 okul ve 1300 öğrencinin katıldığı yarışmada Gölcüklü öğrenciler, 9 altın 2 gümüş ve Altın Kepçe ödülü ile “Yılın En İyi Lisesi 3.lük” ödülünü kazandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, başarılı öğrencileri okullarında ziyaret ederek tebrik etti.

BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTILAR

Okulda öğrenciler ile sıcak bir sohbet gerçekleştiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “İlçemizin gururu olan ve büyük bir başarıya imza atan öğrencilerimiz; Yağmur Yaman, Damla Hasret Atar, Erva Ulusoy, Ecrin Kurt, Pınar Çoğurcu, Seden Uzuner, Elanur Azra Etduğan ve Ayşenaz Arslan'ı, onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizi ve Okul Müdürü Sayın Mehmet Oğuzhan Erdem'i can-ı gönülden tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi.