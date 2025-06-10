Bir milyonu aşkın öğrencinin katılacağı LGS’ye günler kala, Uzman Psikolog Oğuzhan Gürdoğan, sınav kaygısıyla başa çıkmak için velilere önemli tavsiyelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - 15 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler, akademik bilgilerinin yanı sıra stres yönetimi becerilerini de ortaya koyacak.

Uzman Psikolog Oğuzhan Gürdoğan, sınav sürecinin sadece akademik bir değerlendirme değil, aynı zamanda öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarını ve aile desteğini test eden bir dönem olduğunu vurguladı.

Gürdoğan, “Sınav kaygısı, ‘Başaramazsam kimse beni önemsemeyecek’ ya da ‘Bu sınav hayatımın en önemli anı’ gibi gerçek dışı inançlardan besleniyor. Bu düşünceler kaygı, panik ve huzursuzluğu tetikliyor. Velilerin tutumu, çocuğun başarısını doğrudan etkiliyor” dedi.

Anne babaların kendi streslerini kontrol edememesi durumunda çocuklarda baskı ve panik oluşabileceğini belirten Gürdoğan, LGS velilerine şu 5 kritik öneriyi sundu:

1. Stresinizi Yönetin Ebeveynlerin aşırı beklentili veya stresli tutumları, çocuklarda “Sınavda başarısız olursam geleceğim mahvolur” gibi olumsuz düşünceleri güçlendiriyor. Bu, çocuğun objektif düşünmesini zorlaştırarak sınav performansını olumsuz etkiliyor. Velilerin streslerini kontrol altına alması ve gerekirse uzman desteği araması önem taşıyor.

2. Güven Ortamı Yaratın Çocuğun, ailesinin her koşulda yanında olduğunu bilmesi, sınav kaygısını azaltmada kritik. Empatik dinleme ve “Ne olursa olsun yanındayım” mesajı, çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlayarak stresle başa çıkma gücünü artırıyor.

3. Olumsuz Düşüncelerle Mücadeleye Destek Olun Gürdoğan, “Çocuğun olumsuz düşüncelerini sorgulamasına yardımcı olun. ‘Bu düşünce gerçeği yansıtıyor mu?’ veya ‘Daha gerçekçi bir bakış açısı nasıl olur?’ gibi sorularla çocuğun düşüncelerini yeniden çerçevelemesi sağlanabilir. Örneğin, ‘Sınav önemli ama değerimi tek başına belirlemez’ bakış açısı kaygıyı azaltır” diyor.

4. Kaliteli Zaman Geçirin Sınav konuşmadan geçirilen kaliteli zaman, çocuğun zihinsel ve duygusal olarak rahatlamasına katkı sağlıyor. Derin nefes egzersizleri, kısa yürüyüşler veya deneme sınavları gibi aktiviteler, kaygıyı kontrol altına alıyor ve motivasyonu artırıyor.

5. Çabayı Takdir Edin Gürdoğan, “Sadece sonucu değil, çocuğun gösterdiği çabayı takdir edin. Bu, özgüven ve öz-yeterlik duygusunu güçlendirir. Çocuğun sınav sürecinde geliştirdiği esnek ve olumlu düşünce yapısı, ailesinin koşulsuz desteğiyle birleştiğinde, sınavdan çok daha büyük bir kazanım sağlar” dedi.