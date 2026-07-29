TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yeni açılan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü; teknoloji, veri ve yönetim alanlarını bir araya getiren uygulamalı eğitim modeliyle çift yetkinlikli profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, TOBB ETÜ'nün üç dönemli Ortak Eğitim modeli sayesinde mezun olmadan önce yaklaşık bir yıllık gerçek iş deneyimi kazanacak.

ANKARA (İGFA) - TOBB ETÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, teknoloji, veri ve yönetimi aynı eğitim yapısı içinde buluşturan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü açıldı.

Bölümde iş süreçlerini anlayabilen, veriye dayalı karar verebilen, bilgi sistemleri çözümleri geliştirebilen ve dijital dönüşüm projelerinde teknik ekiplerle yönetim arasında köprü kurabilen profesyoneller yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Dijital dönüşüm, kurumların iş yapış biçimlerini, karar alma süreçlerini ve stratejik yapılarını yeniden şekillendiriyor. Veri analitiği, yapay zekâ uygulamaları, kurumsal bilgi sistemleri, iş süreçleri yönetimi, siber güvenlik, dijital platformlar ve teknoloji temelli karar destek mekanizmaları; kurumların yönetsel ve stratejik yapısını da dönüştürüyor. Bu dönüşüm, teknik bilgiye sahip olmanın yanı sıra işletme süreçlerini ve kurumsal karar mekanizmalarını anlayabilen insan kaynağına duyulan ihtiyacı artırıyor.

TOBB ETÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, söz konusu ihtiyaca yanıt vermek üzere uygulama odaklı ve disiplinler arası bir lisans programı olarak tasarlandı. Program kapsamında öğrencilerin kurumsal bilgi sistemleri, veri analitiği, iş zekâsı, yapay zekâ uygulamaları, karar destek sistemleri, iş süreçleri yönetimi, dijital dönüşüm, bilişim yönetişimi, girişimcilik ve sorumlu teknoloji kullanımı gibi alanlarda yetkinlik kazanmaları hedefleniyor.

Bölümün eğitim yaklaşımı, öğrencilerin yalnızca mevcut bilgi teknolojilerini kullanan kişiler olarak değil; kurumların ihtiyaçlarını analiz eden, uygun bilgi sistemi çözümleri tasarlayan, veriyi yönetsel kararlara dönüştüren ve teknoloji yatırımlarının iş hedefleriyle uyumlu biçimde yürütülmesine katkı sağlayan profesyoneller olarak yetişmesini esas alıyor.

Programın öne çıkan yönlerinden birini, Yönetim Bilişim Sistemleri alanının uygulamalı yapısının TOBB ETÜ'nün özgün Ortak Eğitim modeliyle bütünleştirilmesi oluşturuyor. Öğrenciler, dört yıllık lisans eğitimleri boyunca üç ayrı dönemde sektörde tam zamanlı çalışarak kurumların gerçek iş süreçlerini, veri akışlarını, bilgi sistemlerini ve dijital dönüşüm problemlerini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. Böylece mezun olmadan önce yaklaşık bir yıllık iş deneyimi kazanarak iş dünyasına daha hazırlıklı biçimde adım atabilecek.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde veri analitiği, iş zekâsı, yapay zekâ uygulamaları ve karar destek sistemleri çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim altyapısıyla ele alınacak. Yüzde 30 İngilizce eğitim müfredatı ve dört dönemlik ikinci yabancı dil programı ile öğrencilerin uluslararası çalışma ortamlarında ihtiyaç duyacakları dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi de desteklenecek.