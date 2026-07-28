YKS'de sayısal puan türünde Türkiye 470'incisi olan Ali Eren Eryiğit, başarısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim desteğinin önemli rol oynadığını söyledi. Akademi Lise'den kütüphanelere uzanan hazırlık sürecini anlatan Eryiğit, 'Gençlerin her zaman yanında olan Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'den çıkan başarı hikâyelerine bir yenisi daha eklendi. Özel ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi'nden mezun olan Ali Eren Eryiğit, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal puan türünde Türkiye 470'incisi olarak büyük başarı elde etti. Sınavda yalnızca bir yanlış yapan ve 486,52 puan alan Ali Eren, Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci arasına girmeyi başardı. Başarısının tesadüf olmadığını belirten genç öğrenci, bu sonuca düzenli çalışma, disiplin ve istikrarla ulaştığını söyledi.

HEDEFİ VARDI, TÜRKİYE DERECESİ YAPTI

Sınav hazırlığına başladığı ilk günden itibaren kendisine bir hedef koyduğunu ifade eden Ali Eren Eryiğit, amacının Türkiye genelinde ilk 500 içerisinde yer almak olduğunu belirtti. Eryiğit, 'Sınavlara hazırlanmaya başlamadan önce kendime bir hedef belirlemiştim. Hedefim sayısalda ilk bin kişi içerisine girmekti. Çok şükür daha iyi bir derece yaparak bunu başardım. Çok mutluyum' dedi. Başarısının sırrını istikrarlı çalışmaya bağlayan Ali Eren, özellikle öğrenilen bilgilerin kalıcı olması için her gün düzenli çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

KILAVUZ GENÇLİK REHBER OLMAYA DEVAM EDİYOR

Ali Eren'in sınav hazırlık sürecindeki önemli duraklarından biri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik eğitim hizmetleri oldu.

Kılavuz Gençlik çatısı altında hizmet veren Akademi Lise eğitimlerinden faydalandığını belirten Eryiğit, ders çalışmalarını sürdürürken Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu çalışma alanlarından da yararlandığını söyledi.

Ali Eren, 'Sınava hazırlanırken kendi çalışmalarımın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin Akademi Lise derslerine katıldım. Ayrıca Derince Millet Bahçesi Yaşam Kütüphanesi, İzmit Millet Kütüphanesi ve Alev Alatlı Kütüphanesi'nde çalıştım. Belediyemizin gençlere sunduğu bu güzel imkânlardan faydalandım' diye konuştu.

'KOCAELİ GERÇEKTEN ŞANSLI BİR ŞEHİR'

Gençlere sunulan eğitim imkânlarının büyük avantaj olduğunu dile getiren Ali Eren, Kocaeli'nin bu anlamda örnek bir şehir olduğunu söyledi. Eryiğit, 'Bu projeler ve yatırımlarıyla gençlerin her zaman yanında olan Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Türkiye'de birçok şehirde bu kadar kapsamlı imkânlar bulunmuyor. Kocaeli, bu yönüyle gerçekten şanslı bir şehir. Başkanımız şehrimize birçok kütüphane kazandırdı. Bu ortamlar öğrenciler için çok büyük bir fırsat oluşturuyor' diye konuştu.

AİLESİ: GÜVEN VERDİK, BASKI YAPMADIK

Ali Eren'in başarısında ailesinin desteği de önemli rol oynadı. Annesi Eda Eryiğit ve babası Erkan Eryiğit, oğullarının başarısından büyük gurur duyduklarını ifade etti. Aile olarak Ali Eren'e her zaman güven vermeye çalıştıklarını belirten Eryiğit çifti, sınav sürecinde baskı yapmak yerine yanında olduklarını söyledi. Anne ve baba Eryiğit, 'Ali Eren bu sonuca düzenli ve disiplinli çalışmasıyla ulaştı. Bizim en büyük desteğimiz ona güvenmek oldu. Moralini yüksek tutmaya çalıştık, ihtiyaç duyduğu her an yanında olduk. Bu başarının en büyük sahibi kendisidir. Emeğinin karşılığını aldığını görmek bizim için tarifsiz bir mutluluk' ifadelerini kullandı.

HEDEFİNDE MÜHENDİSLİK VAR

Başarılı öğrenci, üniversite tercih döneminde elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerini değerlendireceğini söyledi. Koç, Sabancı, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi üniversiteleri inceleyeceğini belirten Ali Eren, ilerleyen yıllarda edindiği bilgi ve birikimle ülkesine, milletine ve şehrine faydalı olmak istediğini ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR'İN GENÇLERE YATIRIMI GELECEĞE UZANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençlik çatısı altında Akademi Liseler, Bilgi Evleri, kütüphaneler, rehberlik çalışmaları ve çeşitli eğitim programlarıyla gençlerin akademik ve kişisel gelişimine destek vermeyi sürdürüyor. YKS'de Türkiye 470'incisi olan Ali Eren Eryiğit'in başarı hikâyesi; doğru eğitim ortamlarının, disiplinli çalışmanın ve gençlere verilen desteğin birleştiğinde ortaya çıkan güçlü sonuçlardan biri olarak dikkat çekiyor.