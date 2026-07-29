Yıldırım Belediyesi, tercih yapacak üniversite adayları için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak gençleri yalnız bırakmıyor. Yıldırım Belediyesi, tercih heyecanı yaşayan üniversite adayları için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Üç farklı noktada kurulacak olan YKS Tercih Danışmanlık Merkezi, saat 13.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek. Üniversite adayları, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Kütüphanesi'ndeki Tercih Danışmanlığı Merkezi'ne yoğun ilgi gösterdi. Uzman rehber öğretmenlerle görüşen öğrenciler, YKS sonuçlarına göre en doğru tercihi yapmak için profesyonel destek aldı. Öğrenciler; 30 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde de Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabilecek. Tercih Danışmanlığı Merkezi; 31 Temmuz'da Mimar Sinan Kütüphanesi'nde, 3 ve 5 Ağustos'ta ise Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi'nde açık olacak.

ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitim yolculuklarının her aşamasında gençlere destek olduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, 'Hayata geçirdiğimiz programlarla gençlerimizin akademik gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Üniversite tercih dönemi, gençlerimizin geleceğini şekillendiren en önemli süreçlerden. YKS'nin ardından öğrencilerimizi yalnız bırakmayıp üniversite tercih sürecinde, en doğru kararı verebilmeleri için gençlerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak ve mutlu hissedecekleri üniversitelere gidebilir' ifadelerini kullandı.