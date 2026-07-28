İstanbul Üsküdar Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlerin tercih döneminde doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak ve geleceklerini belirlerken daha güvenli adımlar atmalarına destek olmak amacıyla eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite adayları, YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti sayesinde tercihlerini uzman desteğiyle değerlendirerek kendileri için en uygun eğitim yolunu belirleme fırsatı bulacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından üniversite tercihlerini belirlemeye hazırlanan gençlere yönelik YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Üniversite ve bölüm seçiminin öğrencilerin eğitim hayatı kadar gelecekteki mesleklerini de doğrudan etkilediği tercih döneminde gerçekleştirilecek danışmanlık çalışmasıyla, adayların süreci daha bilinçli ve planlı şekilde yürütmelerine destek olunması amaçlanıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih döneminde öğrenciler, puan, başarı sıralaması, bölüm kontenjanları, üniversitelerin koşulları ve geçmiş yıllara ait yerleştirme verileri gibi birçok farklı ölçütü birlikte değerlendirme şansı buluyor. Üsküdar Belediyesinin sağlayacağı tercih danışmanlığı kapsamında adayların sınav sonuçları, başarı sıralamaları, ilgi alanları, yetenekleri ve mesleki hedefleri doğrultusunda seçeneklerini değerlendirmelerine destek veriliyor.

Tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanan adaylar, üniversite ve bölüm alternatiflerini danışmanlar eşliğinde inceleyebilecek. Öğrencilerin tercih listelerini hazırlarken başarı sıralamalarını doğru şekilde değerlendirmelerine yardım ediliyor. Böylece öğrencilerin yalnızca yerleşme ihtimaline odaklanan değil, akademik ve mesleki hedeflerini de dikkate alan bilinçli bir tercih süreci geçirmeleri desteklenecek.

Üsküdar Belediyesi YKS Tercih Danışmanlığı, 29 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında hizmete sunulacak. Üniversite adayları, belirtilen tarihler boyunca her gün 10.30-18.00 saatleri arasında danışmanlık hizmetinden yararlanabilmek için '' Haluk Dursun Kütüphanesi önünde bulunan Üsküdar Belediyesi Merkez Binası'nda hazırlanmış olan YKS Tercih Danışmanlığı hizmetinden ücretsiz faydalanabilirler.