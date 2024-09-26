Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün şehrin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Türk Patent Enstitüsü tarafından 01 Aralık 2022 tarihinde Düzce Kestanesi olarak adı tescillenen kuzu kestanenin 2024 yılı ilk ürünleri pazara indi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Daha önce Aziziye Mahallesi’nde kurulan Türkiye’nin önemli kestane pazarlarından olan Düzce Kestane Pazarı bu yıl itibarıyla Düzce Belediyesi tarafından HamidiyeMahallesi’nde yapımı tamamlanan modern pazaryerinde Çarşamba ve Pazar günleri kurulacak.

Pazara inen ilk ürünlerin fiyatları, küçük boy kg fiyatı 180 TL Orta boy kg fiyatı 250 TL Büyük boy kg fiyatı 300- 350 TL arasında bir fiyatla alıcısını bekledi.

Talebin çom az olduğu gözlemlenen pazarda ilerleyen günlerde nasıl bir katılımın olacağı merak konusu oldu.