İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öncülüğünde ve İSBAK ev sahipliğinde düzenlenen 17. ITS Avrupa Kongresi, 27-29 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek

İSTANBUL (İGFA) - Günlük 34 milyon hareketlilik ve iki kıta arasında gerçekleşen yaklaşık 2 milyon yolculukla küresel ölçekte öne çıkan İstanbul, Avrupa'nın en prestijli akıllı ulaşım etkinliği olan 17. ITS Avrupa Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın önde gelen şehirlerini geride bırakarak organizasyona ev sahipliği yapma hakkı kazanan İstanbul, 50'den fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcıyı ağırlayarak sürdürülebilir mobilite vizyonunu dünyaya tanıtacak. 'İnovasyona Köprü Olmak: Entegre, Güvenli ve Kesintisiz Mobilite' temasıyla gerçekleştirilecek kongrede, alanında uzman 100'ü aşkın yabancı konuşmacı; akıllı şehir teknolojileri, entegre ulaşım sistemleri, veri odaklı mobilite çözümleri ve sürdürülebilir ulaşım politikalarını küresel ölçekte tartışmaya açacak.

İBB'nin teknoloji ve ulaşım iştirakleri; İSBAK, İSTTELKOM, Şehir Hatları, İSPARK, BELBİM, İstanbul Ulaşım ve Metro İstanbul ortak stant alanında projelerini sergileyecek.

İştirak şirketleri, dijital ödeme sistemlerinden gerçek zamanlı veri analitiğine kadar İstanbul'un akıllı ulaşım vizyonunu aktaracak. İştirakler geliştirdikleri projeler, sundukları yenilikçi çözümler ve İstanbul'a sağladıkları katma değeri uluslararası katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca kongrenin açılış töreninde İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da bir konuşma gerçekleştirecek.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 17. ITS Avrupa Kongresi, İstanbul'da geliştirilen akıllı sistemlerin küresel pazara açılmasına ve dünya teknolojilerinin kente entegre edilmesine olanak sağlayacak. İstanbul'un akıllı ulaşım sistemlerinde dünya çapında bir 'yaşayan laboratuvar' olduğunu tescilleyecek.