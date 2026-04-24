Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 yıl önce Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day için Maçka'daki kabri başında düzenlenen anma programına katıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan 2025'te Pençe-Kilit operasyonu sırasında hain teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day için şehadetinin seneidevriyesinde düzenlenen anma programına katıldı.

Şehidin, Maçka ilçesi Barışlı Mahallesi'ndeki kabri başındaki anma programında Başkan Genç'in yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan ile şehidin ailesi ve yakınları yer aldı. Şehit Berat Mecit Day, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

ŞEHİTLERİMİZE MİNNET BORÇLUYUZ

Başkan Ahmet Metin Genç, 'Şehitlerimiz bu vatan uğruna canlarını feda etti. Onların aziz hatıralarını daima yaşatacak, emanetleri olan kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum' ifadelerini kullandı.