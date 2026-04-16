Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2026 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk üç aylık dönemde belediye tarafından hayata geçirilen proje, yatırım ve hizmetleri değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Yamantürk Engelli ve Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2026 yılı ilk çeyrek faaliyet raporunu kapsamlı bir sunum eşliğinde kamuoyuyla paylaşarak Kütahya'mızın dört bir yanında yürütülen çalışmaları detaylarıyla anlattı.



Toplantıda; mali disiplin ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen bütçe yönetimi, altyapı ve üstyapı yatırımları, eğitim ve gençlik projeleri, kültür-sanat faaliyetleri, sosyal belediyecilik uygulamaları, çevre düzenleme çalışmaları ile stratejik planlama süreçleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.



Toplantıda, TFF 3. Lig 4. Grup şampiyonluğuyla önümüzdeki sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan şehrimizin gururu Kütahyasor'un başarılarını takdirle karşıladığı belirten Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, takıma desteğinin artarak devam edeceğinin de altını çizdi.



Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket edildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya'nın gelişimi için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışıldığını belirterek, 'Şehrimizin her alanda daha güçlü ve daha yaşanabilir bir yapıya kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Attığımız her adımı planlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla hayata geçiriyoruz' ifadelerini kullandı.



Sunumun ardından basın mensuplarımızın sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yerel basınımıza gösterdikleri ilgi ve katkı için teşekkür etti. Yamantürk Engelli ve Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezimizi yerinde tanıtan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, verilen hizmetlerle ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulunarak toplantıyı tamamladı.