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Ankara kulislerine göre, CHP'li 3 belediye başkanı ve İyi Partili 1 milletvekili AK Parti'ye geçecek ve rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da bugün yapılacak AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Bugün yapılacak AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li 3 belediye başkanı ve İyi Partili 1 milletvekiline AK Parti rozeti takacak.

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