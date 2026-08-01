Bugün yapılacak AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li 3 belediye başkanı ve İyi Partili 1 milletvekiline AK Parti rozeti takacak.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da bugün yapılacak AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Ankara kulislerine göre, CHP'li 3 belediye başkanı ve İyi Partili 1 milletvekili AK Parti'ye geçecek ve rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak.
AK Parti'ye, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkanvekili Sacit Aslan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban katılacak.