Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde 289 metre boyundaki kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gelibolu açıklarında sürüklenen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler refaketinde güvenli limana demirletildi.ÇANAKKALE (İGFA) - Denizlerdeki olumsuz hava koşulları deniz trafiğinde de bazı aksamaları beraberinde getirirken, Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde 'Capt Nature' adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale GTH Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye kılavuz kaptanlar ile Kurtarma-3, Kurtarma-4 ve Kurtarma-13 römorkörleri gönderildi.

289 metre boyundaki kuru yük gemisi, ekiplerin çalışmasıyla Karanlık Liman'a demirletildi.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1857773661349970002

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise, çift yönde ve geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kuzey-güney tek yönlü ve kontrollü olarak açıldığını duyurdu.