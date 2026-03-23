Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 24-27 Mart tarihlerinde Hırvatistan ve Romanya'ya resmi ziyarette bulunacak.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Parlamentosunun ev sahipliğinde Zagreb'de düzenlenecek Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılacak.

Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokoviç ile görüşme yapacak Kurtulmuş, zirve kapsamında da ikili temaslarda bulunacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan'da ayrıca Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi ile Zagreb Camii ve İslam Merkezinde düzenlenecek programlara iştirak edecek.

Kurtulmuş, Hırvatistan'daki temaslarının ardından Romanya'ya geçecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, başkent Bükreş'te, Romanya Senato Başkanı Mircea Abrudean ve Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Sorin Grindeanu ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Romanya Başbakanı Llie Bolojan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşecek olan Kurtulmuş, buradaki temaslarında Romanya'daki Türk derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlarla buluşacak, Bükreş Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret edecek.

Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması, mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi için atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.