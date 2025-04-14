Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sanatın kalbi olan Ofis Sanat Merkezi’nde lise öğrencisi Seher Yalkın tarafından hazırlanan “Yöremin İnsanları” adlı sergiye kapılarını açtı. Bu sergide kültür, yöre, gelenek ve tarihin izleri portre çerçevelerinin içerisinde Sakaryalı sanatseverlere sunuldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi her ay birbirinden farklı söyleşilere, konferanslara ve sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında son olarak Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Seher Yalkın’ın birbirinden anlamlı yağlı boya portre çalışmalarının yer aldığı “Yöremin İnsanları” sergisi Ofis Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı.

TÖRE, GELENEK VE MAZİDEN İZLER

Serginin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Türker Erol Özen, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Sakarya BİLSEM Müdürü Mahmut Sami Sakaryalı, Erenler Bilsem Müdür Yardımcısı Mustafa Taşkın, Şehit Ercan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kadir Gezer, öğretmenler, aileler ve sanatseverler katıldı.

Yağlı boya ile harikalar oluşturan Seher, bu sergiyle Türkiye’nin farklı kültürlerine dair izleri, yöreyi, geleneği ve ülkenin geçmişinden birçok ayrıntıyı yansıttı.

“İKİ SENEDİR PORTRELERİNİ ÇİZİYORUM”

Yeteneğinin keşfi ve ön hazırlık çalışmaları sonrası çalışmalarına başladığını belirten Seher Yalkın, “Liseye başladığım dönemlerde portre çizimlerimi gören Mehtap Cesur öğretmenim sergi açmam konusunda beni çok cesaretlendirdi. Çalışmalarımda Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşayan akraba ve köylü komşularımızın yağlı boya portre çalışmaları resmettim. İki sene boyunca portreler üzerinde çalıştım. Umarım çalışmalarımı beğenirsiniz” diye konuştu.

“YUSUF ALEMDAR’A SONSUZ TEŞEKKÜRLER…”

Çeşitli yarışmalarda Seher Yalkın’ın kazandığı başarılardan bahseden Sakarya BİLSEM Müdür Mahmut Sami Akaryalı, “Seher öğrencimiz çeşitli yarışmalarda dereceler yaptı ve Sakarya BİLSEM tarihinde sergi açan ilk öğrencimiz oldu. Bizlerden isteğimizi kırmayıp desteklerini esirgemeyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

20 NİSAN’A KADAR AÇIK

20 Nisan Pazar tarihine kadar açık olacak sergiyi sanatseverler hafta içi 08.30-22.00 saatleri arasında, haftasonu ise 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.