Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) tarafından çocuklara öğretici ve eğlence dolu bir yaz tatili sunan yaz kursları başladı. 19 kurs merkezinde verilen kurslara 7 bin 957 öğrenci katılıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ATABEM’de öğrencilere yönelik ücretsiz yaz kurslarında ders zili çaldı. İngilizce ve fen bilimlerinden pizza ve pastacılık yapımı, oyuncak tasarımı, piyano ve modern dansa kadar birbirinden farklı kurslarda çocuklar, kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

AKADEMİK, KÜLTÜREL VE SOSYAL KURSLAR

3-4-5-6-7 ve 8. Sınıf öğrencileri, yoğun ve yorucu geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile ATABEM'de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Akademik, kültürel ve sosyal alanlarda açılan kurslarda öğrenciler, ilgi alanları ve eksik olduğu konularda yeni bilgiler öğreniyor. Bu yaz 19 ATABEM kurs merkezinde verilen kurslara, 7 bin 957 öğrenci katılıyor.

ATABEM Atatürk Kurs Merkezi’ndeki Pastacılık ve Pizza Yapımı kursuna katılan öğrenciler; profesyonel mutfakta birbirinden lezzetli ve renkli pasta, kek ve kurabiye yapımını öğrenirken aynı zamanda hem yaratıcılıklarını geliştiriyor hem de aşçılık sanatını daha yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

MUTFAĞI GÖRÜNCE ÇOK HEYECANLANDIM

ATABEM Pastacılık ve Pizza Yapımı kursuna katılan Gökalp Bal, aşçılık mesleğine çok merakı olduğu için kursa geldiğini söyleyerek, “Evde anneme mutfakta yardım ediyordum. Ailem ATABEM kurslarına beni kaydettirince çok mutlu oldum. Kapıdan içeri girip büyük bir mutfak olduğunu görünce çok heyecanlandım. Pastane simit poğaçası yapmayı öğrendim, cupcake ve kurabiye yapmayı öğrendim. Haftaya pizza yapacağız. Kurstaki arkadaşlarımızla harika bir ekip olduk, kurs öğretmenimizi de çok seviyorum. ATABEM’de olmaktan mutluyum bu yazım mükemmel geçiyor” diye konuştu.