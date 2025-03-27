Kayseri Ticaret Odası mart ayı olağan meclis toplantısı ile müşterek meslek komiteleri toplantısı, gerçekleştirildi. Başkan Ömer Gülsoy, “Bizim için en önemli şey fiyat istikrarı” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Mart ayı meclis ve müşterek meslek komiteleri toplantısına; KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Yönetim, Yüksek İstişare, Disiplin ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, meclis ve komite üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ile Basın mensupları katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için kürsüye gelen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, sözlerine İstiklal Marşı'nın kabulü, Çanakkale Zaferi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve diğer önemli günleri anarak tarihsel olayların anlam ve önemine değinerek başladı.

“DÜNYA EKONOMİSİ YENİ BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİNE GİRDİ”

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı ve iş dünyasının karşılaştığı zorluklar üzerinde duran Başkan Gülsoy, “Gidişat çok hızlı ve sarsıcı. Dünya ekonomisinde değişen dengeler, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yeni bir dönüşüm sürecine girdi. ABD ve Çin arasındaki ticaret politikaları, enerji maliyetlerindeki artış ve iklim değişikliği gibi küresel krizler, ülke ekonomimizi de doğrudan etkiliyor.” diye konuştu.

“REKABET ORTAMINA UYUM SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ”

Küresel ekonomideki belirsizlikler, dalgalanmalar ve zorlu ekonomik şartlara rağmen ülkemizin yüzde 3.2 büyümesini değerlendiren Gülsoy, “Böylesine sıkı bir para politikasının uygulandığı bir dönemde, yaşadığımız dezenflasyon sürecine kıyasla elde edilen büyümeyi başarı olarak değerlendiriyoruz. Fiyat istikrarını sağlamak ve üretim odaklı bir ekonomi politikası benimsemek öncelikli hedef olmalıdır. Bu büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesi için ekonominin temel dinamiklerini güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. Enflasyonla mücadelede daha etkin ve uzun vadeli politikalar geliştirilmeli. Türk iş dünyası olarak bir yanda enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve artan maliyetler gibi iç ekonomik faktörlerle mücadele ederken, diğer yanda küresel ticaret dengeleri, jeopolitik gelişmeler ve yapay zekanın öncülük ettiği dijital dönüşümle şekillenen rekabet ortamına uyum sağlamak zorundayız” dedi.

Enflasyonun kalıcı düşmesine imkan sağlayacak adımlara da değinen Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun vadeli üretim kapasitesini artıracak adımların atılması çok önemli. Para politikası bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır ve kamu tasarruflarını da kapsayan destekleyici tüm tedbirler etkin bir şekilde devreye alınmalıdır. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararına rağmen ticari kredi faizlerinde beklenen düşüş yaşanmadı. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturuyor. Öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekiyor.”

“FİYAT İSTİKRARI İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIKLARA KATKI VERMELİYİZ”

İş dünyası açısından fiyat istikrarının önemine vurgu yapan Gülsoy, “ Fiyat istikrarı için her türlü fedakarlıklara katkı vermeliyiz. Bizler önümüzün açık olduğuna inanıyoruz. Risk iştahı hala güçlü duruyor. Finans sektörü ile reel sektör birbirinden ayrılmaz parça… Bu sebeple finans sektörünün atacağı adımları uzun vadede düşünerek atması gerekiyor. Piyasaların hareketlenmesi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artması için sürekli dile getirdiğimiz üzere uzun vadeli finans kaynaklarına erişmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“KAYSERİ İHRACATINI GELİŞTİRME KURULU ÇALIŞIYOR”

Konuşmasında yapılan oda faaliyetlerinden de bahseden Gülsoy, “Kayseri iş dünyasının ihracat potansiyelini artırmak amacıyla kurulan Kayseri İhracatı Geliştirme Kurulu çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan toplantılarda, ihracatçılara yönelik teşvikler ve destekler ele alındı. Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen bir başka önemli etkinlik ise KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik yeni destek paketlerinin açıklanması oldu. Bu destekler KOBİ’lerin dijitalleşme, kapasite artırımı ve küresel pazarlarda rekabet edebilir hale gelmeleri için büyük fırsatlar sunuyor. “ dedi

GÜLSOY GAZETECİ OKTAY ENSARİ’Yİ ANDI

Başkan Gülsoy, hayatını kaybeden Kayseri’nin duayen gazetecilerinden Oktay Ensari’yi rahmetle anarak, “Heyecanlı, çalışkan, memleket sevdalısı, çok iyi bir gazeteciydi. Yaptığı sayısız haberlerle sesimizi duyurmuş, iş dünyamıza da büyük katkılar sağlamıştı. Kayserimizin sorunlarını yakından takip ederek, köşe yazılarında dile getirirdi. Erken yaşta kaybettik” dedi.

Toplantı, Ramazan ayının ve yaklaşan Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olması temennileriyle sona erdi. Başkan Gülsoy, toplantı sonrası üyelerle birlikte iftar yemeğinde bir araya gelerek oruçlarını açtı.