Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,9 arttığını açıkladı. Şimşek, yüksek teknoloji sektörlerindeki üretimin yüzde 3,9 yükseldiğini, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının ise yüzde 44,5'e ulaştığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, küresel ekonomik koşulların zorlu seyrettiği bir dönemde Türkiye'nin sanayi üretiminin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,9 büyüdüğünü bildirdi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ YÜZDE 3,9 ARTTI

Şimşek, ikinci çeyrekte özellikle yüksek teknoloji sektörlerinde dikkat çekici bir üretim artışı yaşandığını belirterek, bu alanlardaki üretimin yıllık bazda yüzde 3,9 arttığını ifade etti. Bakan Şimşek ayrıca orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının haziran ayı itibarıyla yüzde 44,5'e yükseldiğini açıkladı.

'SANAYİDEKİ DÖNÜŞÜMÜN SOMUT GÖSTERGELERİ'

Katma değerli üretimdeki artış ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmenin Türkiye sanayisindeki dönüşümün önemli göstergeleri olduğunu vurgulayan Şimşek, verimlilik odaklı politikaların sürdürüleceğini belirtti. Şimşek, 'Verimlilik odaklı politikalarımızla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceğiz' mesajını verdi.