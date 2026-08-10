Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,8 azalırken, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 geriledi.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise aynı dönemde yüzde 1,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

Sanayi üretimi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi. Alt sektörler bazında aylık değişimlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,5 geriledi. İmalat sanayi sektörü endeksinde ise değişim yaşanmadı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 1,5 arttı.