Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mayıs ayı kapasite kullanım oranlarına ilişkin açıklamada bulundu

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında kapasite kullanım oranı Türkiye genelinde yüzde 76.3 ile nisan ayına göre 0.4 puan gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre 0.3 puan arttı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise mayısta yüzde 71.6 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.2 puan geriledi, nisan ayına göre 0.5 puan arttı. Sektörlere baktığımızda ise mayıs ayında otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

KOCAELİ FİRMALARI

Mayıs ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının haziran ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 18’i haziran ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 25’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 57’sinde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 19’u dış siparişlerinin haziran ayında arttığını belirtirken, yüzde 17’si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 64’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” şeklinde konuştu.