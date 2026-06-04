Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı Nisan ayında işsizlik oranının %8,2 ile tek haneli seviyesini 36'ncı aya taşıdığını belirterek, ekonomik istikrar ve yapısal reformlara devam edileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı Nisan ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, işsizlik oranının 36 aydır tek haneli seviyede seyrettiğini ifade etti.

Genç nüfusta işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan azalarak yüzde 14,5'e gerilediğini aktaran Yılmaz, kadınlarda işsizlik oranının ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 11 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Küresel ve bölgesel gelişmelere de değinen Yılmaz, jeopolitik gerginliklerin makroekonomik dengeler üzerindeki etkilerini sınırlamak için ilgili kurumlarla koordineli şekilde gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Yılmaz açıklamasında, işgücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlanması ve eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla yapısal reformların sürdüğünü belirterek, 'Küresel üretim ve ticaret ağlarındaki dönüşümün sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye'yi üretim ve yatırımda bölgesel merkez haline getirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı. Makroekonomik istikrarı güçlendiren ve ihracatta katma değeri artıran politikaların sürdüğünü belirten Yılmaz, sürdürülebilir büyüme ve vatandaşların refahının kalıcı şekilde artırılmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.