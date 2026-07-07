Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), deniz sezonunda binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonu boyunca Kocaeli sahillerinde vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla haftanın 7 günü görev yapıyor. Olası boğulma vakalarına hızlı müdahale ederek birçok olumsuzluğun önüne geçen KOSKEM ekipleri, sahillerde yürüttükleri önleyici çalışmalarla da güvenli yüzme ortamının korunmasına katkı sunuyor.

1 HAFTADA 87 VATANDAŞ HAYATA TUTUNDU

Vatandaşların güven içerisinde serinlemeleri ve eğlenmeleri için yoğun çaba sarf eden KOSKEM ekipleri, 28 Haziran-05 Temmuz tarihleri arasında onlarca cana hayat kurtaran müdahalelerde bulundu. Buna göre Cebeci'de 27, Kumcağız'da 16, Kerpe'de 5, Bağırganlı'da 2, Ereğli Kumyalı'da 1, Bayramoğlu'nda 32 ve Darıca'da 4 olmak üzere boğulma tehlikesi geçiren toplam 87 vatandaş zamanında yapılan müdahalelerle kurtarılarak güvenli bir şekilde ailelerine kavuşturuldu. Yaz sezonunun başlamasından bu yana toplam kurtarılan vatandaş sayısı ise 153 oldu.

RİSKLİ DURUMLARA KARŞI UYARILAR YAPILIYOR

Vatandaşları güvenli yüzme alanları konusunda bilgilendiren KOSKEM ekipleri, riskli durumlara karşı uyarılarda da bulunarak olası su kazalarını önlüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahillerde can güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla cankurtaran hizmetlerine deniz sezonu boyunca aralıksız devam edecek.