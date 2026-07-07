İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 'Avrupa Post-Endüstriyel UNIC Şehir Liderleri Forumu'na katıldı. Başkan Köymen, forumda gerçekleştirdiği konuşmada endüstri sonrası dönüşüm sürecindeki kentlerin ortak sorunlarının ancak güçlü uluslararası iş birlikleriyle çözülebileceğini belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Üniversiteleri Birliği (UNIC) tarafından düzenlenen 'Avrupa Post-Endüstriyel UNIC Şehir Liderleri Forumu' Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi.

Avrupa'nın post-endüstriyel dönüşüm sürecindeki kentlerini ortak bir vizyonda buluşturan forumda; belediye başkanları, üniversite rektörleri, Avrupa Birliği temsilcileri, akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

BAŞKAN KÖYMEN BELEDİYE BAŞKANLARI VE AKADEMİSYENLERLE BULUŞTU

Zagreb Belediyesi ve Zagreb Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in yanı sıra Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomašević, Bilbao Belediye Başkanı Juan Mari Aburto, Erasmus Üniversitesi Rektörü ve UNIC Liderlik Kurulu Başkanı Annelien Bredenoord da katıldı.

ULAŞILABİLİR KONUTTAN İKLİM KRİZİNE

Forum kapsamında ulaşılabilir konut, iklim krizine uyum, sürdürülebilir kent ekonomileri, dijital yönetişim, kapsayıcı kent politikaları ve üniversite-yerel yönetim iş birlikleri gibi birçok önemli başlık masaya yatırıldı.

Forumun en önemli bölümlerinden biri olan etkileşimli çalışma oturumlarında şehirlerin geleceğine ilişkin ortak yol haritaları oluşturuldu. Forum sonunda UNIC üyesi kentler ve üniversiteler arasında uzun vadeli iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan 'Sürekli ve Uzun Soluklu İş Birliği Bildirgesi' imzalandı.

KÖYMEN: KENTLERİN VE ÜNİVERSİTELERİN BİRBİRİNE İHTİYACI VAR

Forumda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, endüstri sonrası dönüşüm sürecindeki kentlerin ortak sorunlarının ancak güçlü uluslararası iş birlikleriyle çözülebileceğini ifade etti.

Başkan Köymen, 'Maltepe'mizde her fırsatta vurguladığımız gibi kentlerin ve üniversitelerin birbirine ihtiyacı var. Ödenebilir konuttan iklim krizine uyum süreçlerine ve kapsayıcı kentsel politikalara kadar uzanan ortak sorunlar, endüstri sonrası kentlerde sınırları aşan iş birliklerini zorunlu kılıyor.

UNIC ise üniversiteler, yerel yönetimler ve toplum arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirerek iyi uygulamaların kentler arasında yaygınlaşmasına ve ortak çözümler üretilmesine önemli katkı sunuyor.

Bu anlayışla imzaladığımız 'Sürekli ve Uzun Soluklu İş Birliği Bildirgesi', ortak geleceği birlikte inşa etme kararlılığımızın önemli bir adımı oldu. Maltepe'mizin sürdürülebilir, adil ve yenilikçi geleceği için uluslararası iş birliklerimizi büyütmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

FORUM SONRASI TEKNİK İNCELEME GEZİSİ YAPILDI

Forumun ardından katılımcılara yönelik düzenlenen teknik inceleme gezisinde ise Zagreb'de hayata geçirilen kentsel dönüşüm ve post-endüstriyel yeniden canlandırma projeleri yerinde incelenerek başarılı uygulamalar hakkında bilgi alındı.