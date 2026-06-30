Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan KOSKEM ekipleri, deniz sezonunun ilk iki haftasında boğulma tehlikesi geçiren 66 vatandaşı hayata bağladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde yoğun mesaisini sürdürüyor.

Cankurtaran ekipleri, görev yaptıkları sahillerde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara anında müdahale ederek olası can kayıplarının önüne geçiyor.

İKİ HAFTADA 66 KİŞİ KURTARILDI

Yaz sezonunun başlamasından bu yana KOSKEM ekipleri tarafından gerçekleştirilen toplam kurtarma sayısı 66'ya ulaştı. Ekipler, Kocaeli sahillerinde görev yaptıkları bölgelerde vatandaşların güvenliği için kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

SON BİR HAFTADA 33 MÜDAHALE

22-28 Haziran tarihleri arasında görev sahaları ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilen müdahalelerde ise Cebeci'de 3, Kerpe'de 5, Bayramoğlu'nda 24 ve Darıca'da 1 olmak üzere toplam 33 vatandaş boğulma tehlikesinden kurtarıldı.

UYARILARI DİKKATE ALIN ÇAĞRISI

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, güvenli bir deniz keyfi için vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen plajları tercih etmelerini, uyarı bayraklarını dikkate almalarını ve cankurtaran ekiplerinin yönlendirmelerine mutlaka uymalarını istedi. KOSKEM ekipleri, yaz sezonu boyunca Kocaeli sahillerinde vatandaşların can güvenliği için görev yapmayı ve olası su kazalarına karşı 7/24 teyakkuz halinde çalışmayı sürdürecek.