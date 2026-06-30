Bornova Belediyesi'nin Haziran ayı boyunca düzenlediği Mutfak Atölyeleri, farklı yaş gruplarından vatandaşları mutfakta buluşturmaya devam ediyor. Hem tatlı hem de dünya mutfağından lezzetlerin uygulamalı olarak hazırlandığı atölyelerde katılımcılar yeni tarifler öğrenirken keyifli vakit geçiriyor.

İZMİR (İGFA) - Haziran programı kapsamında gerçekleştirilen Renkli CreamPuff Atölyesi ve FalafelRoll Atölyesi, yoğun ilgiyle sürerken, katılımcılar uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik bilgiler alıyor hem de kendi tariflerini hazırlama fırsatı buluyor.

Renkli CreamPuff Atölyesinde katılımcılar, klasik Fransız pastacılığının sevilen lezzetlerinden creampuffı farklı renk ve sunum teknikleriyle hazırladı. Sabah ve öğle gruplarında gerçekleştirilen eğitimlerde hamur hazırlama, krema yapımı ve süsleme teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

FalafelRoll Atölyesinde ise Ortadoğu mutfağının sevilen lezzetlerinden falafelin hazırlanışı, sos çeşitleri ve sunum yöntemleri katılımcılarla paylaşıldı.

Atölyeler yalnızca yemek yapma deneyimi sunmakla kalmıyor; katılımcıların bir araya gelerek yeni arkadaşlıklar kurmasına ve ortak ilgi alanları etrafında buluşmasına da olanak sağlıyor. Günlük olarak düzenlenen etkinliklerde mutfak kültürü, sağlıklı beslenme ve yaratıcı sunum teknikleri üzerine de bilgiler veriliyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyenin yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda düzenlenen atölyelerin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü belirterek, 'Bornovalıların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan kurslarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Mutfak atölyelerimiz hem öğrenmeyi hem de paylaşmayı teşvik eden önemli buluşma noktaları haline geldi' dedi.