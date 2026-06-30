Bursa'da Osmangazi Belediyesi, çocukların yaz tatilini dolu dolu ve eğlenceli geçirmesi amacıyla düzenlediği etkinliklere açık hava sineması gösterimleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' etkinliği, bu yıl da mahalle mahalle çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yazlık sinema gösterimlerinin bu yıl ilk durağı Bağlarbaşı Mahallesi oldu. Bağlarbaşı Meydanı'na kurulan yazlık sinemada çocuklar ve aileleri, yaz akşamının keyfini hep birlikte yaşadı. Dev ekranda gösterilen 'Efsane Takım Bilim Kahramanları' animasyon filmi, minik izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Film gösterimi öncesinde çocuklara patlamış mısır ikram edilirken, aileler de çocuklarıyla birlikte açık havada sinema izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Gösterimin başlamasıyla birlikte meydanı dolduran çocuklar, film boyunca hem eğlendi hem de unutulmaz bir yaz akşamı geçirdi. Mahalle kültürünü güçlendirmeyi ve çocuklara güvenli sosyal etkinlik alanları sunmayı amaçlayan Osmangazi Belediyesi, yaz boyunca ücretsiz açık hava sineması gösterimlerini ilçenin farklı mahallelerinde sürdürecek.

Bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren Bağlarbaşı Mahallesi sakinleri, 'Osmangazi Belediyesi'nin çocukları mutlu eden etkinlikler düzenlemesi bizleri de mutlu ediyor. Açık havada sinema keyfi yaşadık. Çocuklarımız bu tür etkinliklere katılmaktan büyük mutluluk duyuyor. Bu hizmeti ayağımıza kadar getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.