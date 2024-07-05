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Türkiye Drift Şampiyonası haricinde 2024 TOSFED Drift Kupası’na da ev sahipliği yapacak organizasyon ücretsiz olacak izlenebilecek.

Saat 12.00’den itibaren final eşleşmelerinde profesyonel drift araçlarının kapı kapıya mücadelesi, yine nefes kesen anlara sahne olacak.

Apexmasters 2024 Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Spor Toto, Power App, Lastix.com katkılarıyla 7 Temmuz Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek. KOCAELİ (İGFA) - Apexmasters 2024 Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı 7 Temmuz Pazar günü Körfez'de yapılacak.