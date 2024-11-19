Konya Büyükşehir Belediyesi eski belediye binası yerinde Türkiye’nin ilk Sıfır Karbon binası olma özelliği taşıyan Şehir Kütüphanesi’nde çalışmaları sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın tarih boyunca ilmin ve kültürün başkenti olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadim mirası yarınlara taşımak adına çevre dostu, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere öncelik verdiklerini ifade etti.

Darülmülk Projesi kapsamında eski belediye binası yerine inşa ettikleri Şehir Kütüphanesi’nin de bu projelerin başında geldiğini kaydeden Başkan Altay, “Deprem riskinden dolayı belediye binamızı yıkmıştık. Yerine yapmak için başlattığımız Şehir Kütüphanesi projemizde de çalışmalarımız titizlikle sürüyor. Türkiye’ye örnek olacak binanın en temel önemli özelliği bölgedeki mevcut ağaçlara hiç dokunmadan, mevcut ağaçların formuna göre bir kütüphane binası şekillenmiş olması. Ayrıca Birleşmiş Milletler ile birlikte yürüttüğümüz, dünyada 4 pilot ilden birisi olan Konya’mızda Sıfır Karbon binaların ilk örneğini burada inşa etmiş olacağız. Bu proje doğaya uyumlu tasarımıyla gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefimizin en güzel simgelerinden.” dedi.

Yusufağa Kütüphanesi ve Yazma Eserler Kütüphanesi’nin, İstanbul’daki Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nden sonra en önemli kitapları barındıran kütüphaneler olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, ”Ayrıca kütüphaneleri en çok ziyaret edilen şehirde bulunuyoruz. Bu, Konyalıların, gençlerin okumaya ne kadar hevesli ve ilgili olduklarının bir göstergesi. Konya belediyeciliği yatırım demektir, hizmet demektir, yerel yönetimlere model olmak demektir. İçerisinde ders çalışma alanlarının, etüt merkezlerinin, dijital kütüphanenin ve büyük kütüphane yapısının olduğu binamız Türkiye’nin en güzel yapılarından biri olacak inşallah. Şehrin bu en değerli alanını gençlerimize tahsis etmenin de ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak başta gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.