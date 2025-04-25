Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan’da açılan ve yoğun ilgiyle devam eden “Konya Çocuk Kitap Günleri”ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Başkan Altay, “Bu güzel coşkuya ortak olmak adına tüm Konyalı hemşerilerimizi çocuklarıyla birlikte Selçuklu Kongre Merkezi’mizdeki etkinliğe davet ediyorum” dedi. “Konya Çocuk Kitap Günleri”, 27 Nisan’a kadar 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Konya Çocuk Kitap Günleri” tüm coşkusuyla devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla devam eden “Çocuk Kitap Günleri”ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuk kitaplarından ve yayınevlerinden oluşan bir etkinlik yaptıklarını belirten Başkan Altay, “68 yayınevimiz çocuklarla buluşmak için buraya geldi. Ayrıca onlarca yazarımız çocuklarla etkinlik düzenliyor. Etkinliğimiz sadece kitap fuarıyla sınırlı değil. Özellikle çocuklarımızın geldiklerinde yaparak öğrenecekleri Bilim Merkezi’mizin, Bilgehanelerimizin, KOMEK’lerimizin hazırladığı eğlenceli oyunlar var. Bu güzel coşkuya ortak olmak adına tüm Konyalı hemşerilerimizi çocuklarıyla birlikte Selçuklu Kongre Merkezi’mizdeki etkinliğe davet ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Velileri ve öğretmenleriyle “Çocuk Kitap Günleri”ne katılan çocuklar da etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazarlarla söyleşilere katılan, birbirinden eğlenceli atölyelerde gönüllerince eğlenen çocuklar, “Çocuk Kitap Günleri”nin her yıl devam etmesini istedi.

SIFIR ATIK ATÖLYESİ İLE ÇOCUKLAR ÇEVRE BİLİNCİ KAZANIYOR

“Çocuk Kitap Günleri” kapsamında “Dönüştür, Kazan, Tiyatroyla Buluş!” kampanyası da devam ediyor.

Kurulan Sıfır Atık Atölyesi’ne gelen çocuklar kullanmadıkları oyuncakları veya kitapları getirerek Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Narnia Günlükleri isimli çocuk oyununa tiyatro bileti kazanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılan “Konya Çocuk Kitap Günleri”, Selçuklu Kongre Merkezi’nde 27 Nisan tarihine kadar 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.