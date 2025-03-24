Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımının başarılı sporcularından Ramazan Yılmaz, Antalya’da farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katılımıyla düzenlenen International Apollon Temple Criterium 2025 Yarışında birinci, Gp Apollon Tample Yarışında da genel sıralamada ikinci, U23 sıralamasında ise zirvenin sahibi oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor, bisiklet branşında uluslararası başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen International Apollon Temple Criterium 2025 yarışları Antalya’nın Side bölgesinde 11 farklı ülkeden 102 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

56 kilometrelik zorlu parkurda üstün bir performans sergileyen Konya Büyükşehir Belediyesporlu Ramazan Yılmaz, finiş çizgisini ilk sırada geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışta Yılmaz’ın ardından ikinciliği Japon sporcu Tadaaki Nakai göğüslerken, Polonya’dan Szymon Wiśniewski de üçüncü oldu.

RAMAZAN’DAN BİR ULUSLARARASI DERECE DAHA

Konya Büyükşehir Belediyesporlu Ramazan Yılmaz, ayrıca UCI faaliyet programında yer alan ve 11 farklı ülkeden 95 sporcunun katılımı ile düzenlenen Gp Apollon Tample yarışında da önemli bir başarıya daha imza attı.

130 km olarak yapılan müsabakada, yarış profili olarak düz bir eğime sahip olan parkurda Yılmaz genel sıralamada ikinci olurken U-23 sıralamasında zirvenin sahibi oldu.

Konya Büyükşehir Belediyespor, elde ettiği bu zaferlerle birlikte uluslararası arenada bir kez daha adını zirveye yazdırdı.