Karatay Belediye Meclisi, 2024’ün son toplantısında Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi Bölümü öğrencilerini ağırladı.KONYA (İGFA) - Karatay Belediye Meclisi’nin 2024 yılı son oturumunun misafirleri vardı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi Bölümü öğrencileri, meclisin ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın konuğu oldular.

KARATAY’DAN GENÇLERE BELEDİYE MECLİSİNİN KARAR ALMA, PLANLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNİ YERİNDE GÖZLEMLEME FIRSATI

Oturuma katılan üniversite öğrencileri, Karatay Belediye Meclisi’nin çalışma yöntemini ve meclisin karar alma sürecini yerinde takip etme fırsatı bulurken, belediye hizmetlerinin nasıl planlandığına ve uygulandığına da şahitlik etmiş oldular.

Meclis toplantısının gündem maddelerine geçişi öncesinde gençlerle bir süre sohbet eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, öğrencilere meclisin yanı sıra belediyenin pek çok alanda yürüttüğü çalışmaları ve belediye meclisi sisteminin işleyişi hakkında detaylı bilgi verdi. Başkanı Hasan Kılca ayrıca, öğrencilerin belediye meclisi ile belediye çalışmaları hakkında gelen soruları da yanıtladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleceğin yöneticilerini Karatay Belediye Meclisi’nde ağırladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Bugünkü ziyaretlerinin kendilerine her anlamda güzel bir deneyim kazandıracağına inandığını belirten Başkan Hasan Kılca, şunları kaydetti:

“Sizler geleceğimizsiniz. Geleceğin valileri, kaymakamları, milletvekilleri, belediye başkanları ve belki de belediye meclis üyeleri bugün aramızdalar. Öğrencilik yıllarında bu deneyimler çok önemlidir. Belediye meclislerinin işleyiş ve çalışmalarını yerinde takip etmek, eğitiminizin önemli bir parçasıdır diye düşünüyorum. Kamu yönetimi bölümünden yetişen pek çok kıymetli yöneticilerimiz var. Bunda üniversitelerimizin eğitim kalitesi kadar öğrencilerimizin gayreti de büyük rol oynuyor. Bizler de Karatay Belediyesi olarak öğrencilere geleceğimiz olarak bakıyoruz ve ilçemizde eğitim çağındaki herkesin yanındayız. Okullar yapıyoruz, TÜBİTAK ile ortak projeler yürütüyoruz, gençlerimizin eğitimine yönelik maddi desteklerimiz var. Geleceğimize ne kadar yatırım yaparsak o kadar güçlü bir geleceğe sahip oluruz.”