Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle çocukların korunması, suçların önlenmesi ve bazı ağır suçlarda ceza hükümlerinin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - TBMM Adalet Komisyonu, Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti. Düzenleme; çocukların suça yönelmesini önlemeye yönelik yeni tedbirler, ceza sorumluluğu, infaz sistemi ve aile yükümlülüklerine ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

Teklife göre, ateşli silahların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilerek çocukların eline geçmesine neden olan kişiler, başka bir suç oluşmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

ÇOCUKLARA YÖNELİK CEZA HÜKÜMLERİ DEĞİŞİYOR

Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, 12-15 yaş grubundaki çocukların fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunmaması halinde ceza sorumluluğu olmayacak, ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak. 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ise ağır suçlarda uygulanacak cezalarda yeni oranlar belirlenirken, kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda hâkime bazı durumlarda yaş indirimi uygulamama yetkisi verilecek.

Teklifle ayrıca, suçta tekerrür hükümlerindeki yaş sınırı 18'den 15'e indiriliyor. Buna göre, suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında tekerrür hükümleri uygulanmayacak.

AİLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL EDENLERE DAHA AĞIR YAPTIRIM

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre düzenlemeyle aile hukukundan doğan bakım, eğitim ve destek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere yönelik cezalar artırılıyor.

Çocuğun kasten öldürme veya ağır yaralama suçu işlemesi halinde, ihmali bulunan kişiye verilecek cezanın artırılabilmesine yönelik düzenleme getiriliyor. Ayrıca çocuklarının güvenliği ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan anne veya babalar için öngörülen hapis cezası da yükseltiliyor.

ÇOCUKLARIN İNFAZ SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Teklifle çocuk hükümlülerin ceza infaz sürecinde de değişiklik yapılıyor. Çocukların doğrudan çocuk eğitimevlerine gönderilmesi yerine, öncelikle çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında değerlendirilmesi ve iyi halli olmaları halinde eğitimevlerine ayrılması öngörülüyor.

Ayrıca 12-18 yaş grubundaki çocukların; suç türü, cinsiyet ve fiziki gelişim durumları dikkate alınarak kurum içinde farklı bölümlerde barındırılması düzenleniyor.

Bazı çocuk hükümlüler için ise belirli şartlarla cezaların doğrudan çocuk eğitimevlerinde infaz edilmesinin önü açılıyor.

BIÇAK SATIŞINA VE ÇOCUKLARIN TAŞIMASINA YENİ YASAKLAR

Kabahatler Kanunu'na eklenen düzenlemeyle, ruhsatlı yerler dışında bıçak ve benzeri kesici-delici aletlerin satışı ve sergilenmesi, 18 yaşından küçüklere satılması ve çocuklar tarafından taşınması yasaklanıyor.

Yasağa uymayanlara 5 bin lira, durumun ağır olması halinde ise 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Çocuk Koruma Kanunu'na eklenen düzenlemeyle, ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar için yeni güvenlik tedbirleri oluşturuluyor.

Bu kapsamda çocuklara; sosyal ve toplumsal hizmetlere katılım, dijital risklerden korunma, kitap ve kütüphane çalışmaları, çevre temizliği ve doğa faaliyetleri, bağımlılıkla mücadele programları gibi yönlendirme tedbirleri uygulanabilecek.

Düzenlemeyle çocukların yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılması amaçlanıyor.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, düzenlemenin çocuk adalet sistemine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, teklifin ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'nun görüşüne sunulacağını açıkladı. Yüksel, çocukların ihmal, istismar ve risklerden korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.