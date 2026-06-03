Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında, TÜBİTAK 4004 Destekleme Programı çerçevesinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Üstün Yetenekli Öğrencilerde Fiziksel Aktivite Temelli Çok Boyutlu Gelişim Modeli Projesi'ne katılan öğrencilere özel etkinlikler düzenledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu projeye katılarak bisikletin mekaniğinden tarihine kadar birçok yeni bilgiyi öğrenen öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında öğrencilerin bisiklet kültürünü yakından tanımaları ve sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık kazanmaları amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

TÜBİTAK 4004 Destekleme Programı çerçevesinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu 'Üstün Yetenekli Öğrencilerde Fiziksel Aktivite Temelli Çok Boyutlu Gelişim Modeli Projesi' kapsamında Konya'daki BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) programlarına devam eden 6. sınıf öğrencilerinden oluşan proje grubu, ilk olarak Türkiye'de alanında tek olan Velespit Müzesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler, burada bisikletin tarihsel yolculuğu, bisiklet kullanmanın yararları ile Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'nın bisiklet kültürü ve zenginliği hakkında bilgi sahibi oldu.

Daha sonra Velespit Müzesi'nde düzenlenen atölye çalışmasına katılan öğrenciler, bisiklet tamir atölyesinde uygulamalı olarak tamir yaptı. Öğrenciler, bisiklet parçalarını tanıyarak geliştirmek istedikleri parçalarla ilgili tasarım yaptı.

Hazırladıkları tasarımları arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler, düşünme ve problem çözme becerilerini ortaya koyma fırsatı buldu.

Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler daha sonra bisiklet tramvayında yolculuk yaparak Konya'nın örnek uygulamalarından birini deneyimledi. Tramvay yolculuğunun ardından bisiklet yollarında sürüş gerçekleştiren öğrenciler, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım konusunda uygulamalı olarak bilgi edinme fırsatı elde etti.

Sürüş başlamadan önce her gruba verilen 'bisikletin faydaları nelerdir?', 'sürdürülebilirlik nedir?' gibi sorular üzerine öğrenciler sürüş sonrasında düşüncelerini paylaştı.

ÖĞRENCİLER BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Etkinliklere katılan öğrenciler hem eğlenceli hem de bilgi dolu bir gün geçirdiklerini belirterek çok eğlendiklerini ifade etti.

Bisikletin mekaniğinden tarihine kadar birçok yeni bilgiyi öğrenmenin heyecanını yaşadıklarını aktaran öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

PROJE 'HAREKETLE ÖĞREN' MOTTOSUYLA HAYATA GEÇİRİLDİ

TÜBİTAK 4004 Destekleme Programı kapsamında yürütülen proje, üstün yetenekli öğrencilerin bilişsel, bedensel ve sosyal gelişimlerini fiziksel aktivite temelli uygulamalarla desteklemeyi hedefliyor. 'Hareketle Öğren' mottosuyla hayata geçirilen projede, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil; fiziksel etkinlikler aracılığıyla öğrenme süreçlerinin desteklenmesi ve potansiyellerinin çok yönlü olarak geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında öğrencilere yalnızca teorik bilgi aktarılması değil; liderlik, empati, iş birliği ve yenilikçi düşünme gibi sosyal becerilerin kazandırılması da hedefleniyor. Ayrıca öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri ve disiplinler arası öğrenme deneyimleri yaşamaları amaçlanıyor.

AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bisikletli ulaşımı geliştirme noktasında öncü ve örnek çalışmalar yürütmesi uluslararası arenada da karşılık bulmuş, Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından Konya'ya, 2026 yılı Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanı verilmişti.