Konya'da faaliyet gösteren Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO), Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, uluslararası toplum ve İslam ülkelerine somut adımlar atılması çağrısı yapıldı.

KONYA (İGFA) - Milli Görüşçü Kuruluşlar tarafından, Gazze, Doğu Türkistan ve Yemen'de yaşanan gelişmelere dikkat çekmek amacıyla Konya'da Aziziye Camii önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Cuma namazının ardından düzenlenen programa, ÖĞ-DER yönetim kurulu üyesi Bekir Tekkaymaz, Saadet Partisi il yöneticileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

MİLKO adına açıklamayı yapan Bekir Tekkaymaz, Gazze'de yaşanan insani krizin uluslararası toplumun gündeminde kalması gerektiğini belirterek, İslam ülkeleri ile uluslararası kuruluşları daha etkin adımlar atmaya davet etti. Açıklamada, Gazze'deki sivillerin korunması, insani yardım koridorlarının açılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması yönünde çağrılar yapılırken, bölgedeki çatışmaların sonlandırılması için diplomatik girişimlerin artırılması gerektiği ifade edildi.

MİLKO temsilcileri ayrıca Filistin meselesinin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda insani ve vicdani bir konu olduğunu vurgulayarak, uluslararası hukukun uygulanması ve sivillerin korunması konusunda tüm tarafların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.