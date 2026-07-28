Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, inşasına başlanılan, deneyimleme, öğrenme ve dinlenme alanı özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olacak Gastrobotanik Parkı ziyaret etti.

GAZİANTEP (İGFA) - Bereketli Hilal'in binlerce yıllık tarım mirasını geleceğin bilimiyle buluşturan, doğayı sadece seyredilen değil, hissedilen, öğrenilen ve yaşanan bir yaşam alanına dönüştüren büyük bir ekoköy olacak Gastrobotanik Parkı için inşaat çalışmaları başladı. Proje, botanik, gastronomi, tarım, etnobotanik, fitoterapi, ekolojik tasarım, kültürel miras, eğitim ve bilimsel araştırmayı aynı ekosistem içinde buluşturan uluslararası ölçekte örnek bir merkez olacak.

ALANDA BULUNAN AĞAÇLARIN KORUNDUĞU DOĞA DOSTU PROJE

İnşaat çalışmalarını ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, teknik bilgi aldı. Parkın yapılacağı alanda 100 yıllık çınar ağacı, 200 yıllık ceviz ağacı, 120 yıllık fıstık ağacı olmak üzere tüm ağaçların korunarak projelendirmede ağaçların konumuna göre çalışıldığını belirtti. Başkan Şahin, doğa dostu, ekoloji dostu olarak hazırlanan projenin hiçbir dış hizmet alınmadan Büyükşehir Belediyesi mühendisleri tarafından yapıldığını sözlerine ekledi.

GALLE PARK İLE BERABER 500 DÖNÜMLÜK BİR YEŞİL ALAN

Galle Parkı'nın hemen bitiminde devamı niteliğindeki Gastrobotanik Park, 150 bin metrekaresi yeşil alan olacak şekilde toplamda 232 bin metrekarelik özel bir alanda yükselecek. İçinde yer alacak 3,5 kilometrelik yürüyüş yolu Galle Park ile birleşerek toplamda 7 kilometrelik bir yol oluşturacak, şehrin en değerli bölgelerinden birinde Gastrobotanik Park'ın tamamlanmasıyla 500 dönümlük bir yaşam alanı oluşacak.

ANADOLU'NUN ZENGİN MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Gastrobotanik Park Projesi, Anadolu'nun zengin bitkisel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmayı, gastronomi kültürünü doğayla bütünleşik bir yaklaşımla yaşatmayı ve tıbbi ile aromatik bitkiler alanındaki bilimsel araştırmaları desteklemeyi hedefliyor.

Proje, çocuklarda doğa bilincinin geliştirilmesine katkı sunarken, yerel üreticilerin bilgi ve üretim kapasitesini güçlendirmeyi de amaçlıyor. Toprağın hafızasını geleceğe taşıyan yaşayan bir miras olacak, aynı zamanda bilim insanları, sanatçılar ve üreticileri ortak bir platformda buluşturarak disiplinler arası iş birliğini teşvik eden Gastrobotanik, sürdürülebilir yaşam modellerini uygulamalı örneklerle ziyaretçilere sunacak.

ŞAHİN: DOĞA DOSTU, İNSAN DOSTU BİR PROJE HAYATA GEÇTİ

Ziyareti sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, arpanın, buğdayın, nohudun, mercimeğin ana vatanında olunmasına rağmen çocukların bunları ve sebzeleri yalnızca marketlerde gördüklerini belirterek şunları söyledi: 'Bunların büyük bir tarihi, doğası, mektebi, eğitimi var ve günün sonunda insana dokunması var. Bunların hepsinin birleştiği bir mekan burası. Bu değerli mekanda 100 yıllık çınar ağacı, 200 yıllık ceviz ağacı, 120 yıllık fıstık ağacı var. Biz bunları koruduk ve bunların durumuna göre projemizi hazırladık. Her bir ağacımızın olduğu yere göre projemiz hazırlandı. Doğa dostu, insan dostu bir proje hayata geçti. Gaziantep Büyükşehir'deki mühendislerimiz, mimarlarımız kendi hazırladı.

Gaziantep'in en pahalı alanlarından birinde Galle Park ile beraber 500 dönümü yaşam alanı ve yeşile ayırmanın gerçek bir vizyon, inanç, kabiliyet, yetişmiş insan gücü istediğini aktaran Başkan Şahin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: Yarın çocuklarımız buraya geldiğinde artık sadece kitaplardan öğrenmeyecek. Burayı bir atölyeye çevireceğiz orada öğrenecek. Burayı bir akademik dünyaya bilimsel altyapıya dönüştüreceğiz. Burası bir park değil. Burası bir doğa dostu yaşam alanı olacak. Tarih burada konuşacak. Bilim burada konuşacak. İnsan burada huzurla mutlu olacak. Ben bunun bir benzerini çok daha küçüğünü Marakeş'te görmüştüm. Marakeş dünyanın en fazla gezilen altıncı şehriydi. Biz de dünyanın en fazla gezilen ilk beş şehir olmaya talibiz. Bu yapacağımız projede onların yaptıklarının üzerine koyduk.'

Gastrobotanik Park, 2 bin 280 metrekarelik Tropik Serası ile dünyanın farklı iklimlerinden gelen egzotik bitkileri tek çatı altında buluştururken 6 bin 400 metrekarelik Üretim Serası'nda bitki üretimi, araştırma ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının gerçekleştirildiği yaşayan bir laboratuvar olarak hizmet verecek. Seralar yalnızca bitki yetiştirme merkezi olmayacak, geleceğin tarım teknolojilerinin geliştirildiği, bilgi üretiminin paylaşıldığı ve yeni nesillere aktarıldığı bir eğitim kampüsü olarak görev görecek. Parka ulaşım ve rahatlık için 55 bin metrekarelik ulaşım ağı ve toplam 542 araç kapasiteli üç otopark, binlerce ziyaretçinin konforlu bir deneyim yaşamasını sağlayacak.

Gastrobotanik Bahçesi sadece seralarla değil, ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatacak, eğitimler verecek ve doğa dostu uygulamalarıyla ön plana çıkacak bir yaşam merkezi olacak. Herbaryumu, 3 eğitim binası, şifahanesi, attarı, botanik sanat atölyesi, Etnobotanik Müzesi, Fitoterapi Merkezi, Labirent Parkı ile de ön plana çıkacak doğanın içinde kaybolmadan uyumlu bir yalın mimari ile tamamlanacak.