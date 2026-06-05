Marmara Belediyeler Birliği, Lisansüstü Tez Desteği Programı kapsamında bu yıl seçilecek 5 doktora araştırmacısına 100'er bin lira destek sağlayacak. Yerel yönetimler ve kentleşme alanlarında nitelikli akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan programa son başvuru 12 Haziran.

İSTANBUL (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği, lisansüstü araştırmaları desteklemek ve akademik bilgi üretimini teşvik etmek amacıyla yürüttüğü Lisansüstü Tez Desteği Programı'nın yeni dönem başvurularını duyurdu.

Program kapsamında bu yıl seçilecek 5 doktora araştırmacısının her birine 100 bin lira olmak üzere toplam 500 bin liralık destek verilecek. Destek programıyla araştırmacıların tez yazım süreçlerinin kolaylaştırılması ve yerel yönetimlere yönelik bilimsel çalışmaların artırılması hedefleniyor.

Başvurularda özellikle Marmara Bölgesi, Marmara Denizi, iklim değişikliği, afet yönetimi ile konut ve barınma konularına öncelik verilecek. Bunun yanı sıra yerel yönetimler, şehircilik, akıllı şehirler, mimarlık, su ve çevre yönetimi, küresel ısınma, demografi, göç, deprem riski ve risk yönetimi, tarımsal alanların korunması ile kentsel yaşam kalitesi gibi alanlarda hazırlanan doktora tezleri de değerlendirme kapsamına alınacak.

Programa başvuracak araştırmacıların çalışmalarını Türkiye'deki üniversitelerde yürütüyor olması şartı aranırken, desteklenecek tezlerin yerel yönetim politikalarına katkı sunabilecek nitelikte olması bekleniyor.

Marmara Belediyeler Birliği yetkilileri, programın akademi ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve kentlerin karşı karşıya olduğu sorunlara bilimsel çözümler üretilmesini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Program kapsamında desteklenecek araştırmaların, başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlaması hedefleniyor.