Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri bünyesinde yürütülen atölye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri bünyesinde yürütülen atölye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Milli Teknoloji Hamlesi Atölyesi, öğrencilerin yerli ve milli teknoloji vizyonunu yakından tanımalarını sağlamak, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere dair farkındalıklarını artırmak amacıyla Kapsül Teknoloji Platformu ve Taş Bina'ya yönelik özel bir gezi programı gerçekleştirdi.

Program kapsamında öğrencilere, yenilikçi fikirlerin desteklendiği ve gençlerin teknoloji temelli projeler üretmelerine imkân sunan Kapsül Teknoloji Platformu tanıtıldı.

Kapsül'de yürütülen çalışmalar, sağlanan imkânlar ve genç girişimcilere sunulan destekler hakkında yapılan bilgilendirmeler, öğrencilerin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu daha yakından kavramalarına katkı sundu. Öğrenciler, yerli üretim ve inovasyon odaklı projeleri ilgiyle takip etti.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin; Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendiren, yerli üretimi teşvik eden ve küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir yaklaşım olduğu vurgulandı. Bu vizyonun, özellikle gençlerin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında yetişmesini sağlayarak ülkenin geleceğine yön verecek insan kaynağını oluşturduğu ifade edildi.

Ziyaretin devamında Taş Bina'da yer alan sergi alanı gezildi. Teknoloji, tasarım ve kültürel üretimin bir araya geldiği sergide yer alan çalışmalar, öğrencilerin hem estetik hem de düşünsel bakış açılarını zenginleştirdi. Rehberli anlatımlar eşliğinde gerçekleştirilen ziyaret, üretim süreçlerine dair yeni perspektifler kazandırdı.

Millî Teknoloji Hamlesi Atölyesi tarafından düzenlenen bu etkinlik; öğrencilerin teknolojiye olan ilgilerini artıran, yerli ve milli üretim bilincini pekiştiren ve gelecekte bilim ve teknoloji alanlarında söz sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sunan nitelikli bir çalışma olarak değerlendiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri bu alanda desteklemeye devam ediyor.