KTO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Konya İl, İlçe Oda ve Borsa Müşterek Meclis Üyeleri Toplantısı, iş dünyası ile yerel yönetimlerin güçlü iş birliğini bir kez daha ortaya koydu. Ortak akıl ve istişare kültürüyle şekillenen 'Konya Modeli', şehrin topyekûn kalkınma hedefinde örnek bir dayanışma tablosu sunarken, toplantıyla Konya'da yeni bir eğitim seferberliğinin de startı verildi.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Konya İl, İlçe Oda ve Borsa Müşterek Meclis Üyeleri Toplantısı, iş dünyası ile yerel yönetimlerin ortak akıl ve istişare kültürüyle şekillenen 'Konya Modeli'ni bir kez daha ortaya koydu.

Konya İl, İlçe Oda ve Borsa Müşterek Meclis Üyeleri Toplantısı, Konya Ticaret Odası (KTO)'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuk olduğu toplantının açılış konuşmasını Oda ve Borsalar adına Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik yaparken, Başkan Altay ise Oda ve Borsa Meclis Üyelerine Büyükşehir Belediyesi'nce Konya'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından ise Oda ve Borsa Meclis Üyelerine söz verilerek istişarelerde bulunuldu.

KONYA MODELİ'NİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ

Oda ve Borsalar adına toplantının açılış konuşmasını yapan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Konya iş dünyasını temsil eden Oda-Borsalar olarak, Müşterek Meclis Toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gerçekleştirilen toplantının Konya'nın birlik ve beraberliğini göstermesi adına oldukça kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Çevik; 'Üretim, ticaret, ihracat ve istihdam gücüyle; tarım ve sanayiyi aynı potada buluşturan Konya'mız, Anadolu'nun ekonomik kalbi olma özelliğini her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Bu yıl alınan yağışların da etkisiyle tarımsal üretimde verimli bir sezon ve güçlü bir rekolte bekliyoruz. Ancak diğer yandan, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler tüm sektörlerimizi doğrudan etkilemektedir. Özellikle enerjiye bağlı girdi maliyetlerindeki artış, tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda üreticimizin ve sanayicimizin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. İnanıyorum ki, devletimizin alacağı yerinde ve zamanında tedbirlerle bu zorlu süreci de en az hasarla atlatacak; üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

KONYMIZIN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ BİRLİKTE HAREKET ETME KÜLTÜRÜ

Toplantıda Konya'da devam eden yatırımlar ve planlanan projeler üzerine bilgiler veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Büyükşehir Yasası'nı en iyi uygulayan şehirlerin başında geldiğini belirtti.

İlçelerin ve merkeze uzak mahallelerin yaşam standartlarını yükseltme adına önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Altay, her yıl yapılan yeni planlamalarla bu hizmetlerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Konya'da yürütülen hizmetlerde bütüncül bir yaklaşım sergilediklerini ve her alanda şehre katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay; 'Konya şehir merkezindeki sosyal hayatın gelişmesi için yürüttüğümüz Şehir Konaklarımız, Bilgehanelerimiz, Lise Medeniyet Akademilerimiz gibi çalışmalarımızla da ilçelerimizdeki sosyal hayatımıza katkı sunmayı arzu ediyoruz. Bunun yanında tarım şehri olan Konyamızın bu konudaki üretim başarısını artırmak amacıyla tarımla ilgili ciddi destekler veriyoruz. Yürüttüğümüz tüm hizmetlerde bütüncül bir yaklaşım sergiliyoruz. Konya'yı diğer şehirlerden ayıran en büyük özelliği birlikte hareket etme kültürü. Valiliğimizle, odalarımızla, diğer kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek şehrimizin gelişmesi için çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

RAYLI SİSTEMDE ÖNEMLİ PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde raylı sistem ve ulaşım yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Altay, mevcut 27 km'lik raylı sistem hattına ek olarak devam eden ve başlayacak projelerle toplam uzunluğun 116,5 km'ye çıkacağını belirtti.

KONYARAY Banliyö Hattı, yeni tramvay hatları ve metro projeleriyle üniversiteler, otogar, hastaneler, YHT Garı ve havaalanının birbirine bağlanacağını ifade eden Altay, ayrıca yeni yol çalışmaları ve kentsel dönüşüm projelerinin de sürdüğünü söyledi.

BAŞKAN ALTAY YENİ BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİ ÇAĞRISI YAPTI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde yeni bir eğitim seferberliği başlatılması için iş dünyasına çağrıda bulundu. Altay, Konya genelinde 41 adet 4-6 yaş Kur'an Kursu ihtiyacı bulunduğunu belirterek, yarısının belediyeler tarafından üstlenildiğini, kalan kısmı için ise iş dünyasından destek beklediklerini söyledi.

Başkan Altay, 'Konya hiçbir hayırlı işi yarım bırakmadı. Çocuklarımızın geleceğe hayırlı bir başlangıç yapması için bu projeyi sosyal sorumluluk olarak görmeliyiz' dedi.

KONYA İŞ ÂLEMİNDEN DESTEK

Toplantının kapanışında konuşan Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, hayata geçirilecek 4-6 yaş Kur'an Kursu projesine gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Öztürk, böylesine anlamlı bir hayır hizmetinin birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyacaklarını vurguladı. Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen ise Konya iş dünyası olarak eğitim ve değerler temelli bu tür yatırımların artarak devam etmesi adına her türlü katkıyı sunmaya kararlı olduklarını belirtti.