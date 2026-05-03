İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto'da 'Milyonerler Festivali' 2 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen ilk çekilişinde 3 talihliye toplamda 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

Aydın Germencik'ten, İstanbul Bağcılar'dan ve Sakarya Serdivan'dan oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 4 milyon 859 bin 57 TL ikramiye kazandı.

Bu arada 23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak olan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 954 milyon 138 bin 935 TL'yi aşarak Türkiye şans oyunları tarihinin bugüne kadarki en yüksek tutarına ulaştı.