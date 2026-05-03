Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç ilçesinde 4,6 kilometrelik yolda asfalt serim çalışmalarını hızla sürdürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in turizm açısından en gözde ilçelerinden Gömeç'te, Karaağaç-Artur arasındaki 4,6 kilometrelik yolda asfalt serim çalışmaları başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun vatandaşların hizmetine açılması hedefleniyor.

Mayıs ayının gelmesiyle asfalt sezonunu açan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Türkiye'nin en gözde turizm destinasyonlarına sahip olan Balıkesir'de; hem hemşehrilerinin hem de turistlerin daha güvenli, konforlu ve modern yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına yön veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Gömeç ilçesi Karaağaç-Artur arasındaki 4,6 kilometrelik yolda, asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kısa sürede tamamlanacak çalışmalarla Karaağaç-Artur arasındaki yol, yaz sezonu öncesinde vatandaşların hizmetine açılacak.