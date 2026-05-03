Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımları kapsamında iki ilçeyi birbirine bağlayacak tramvay hattında çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. İzmit Alikahya Stadyum İstasyonu ile Kartepe hattının ilk durağı birbirine bağlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Akçaray Tramvay Hattı'nı Kartepe'ye doğru uzatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamındaki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Günlük 53 bin yolcu kapasitesiyle hizmet veren hattın Kartepe etabında ekipler yoğun tempoyla görev yapıyor. Dört koldan ilerleyen çalışmalar kapsamında tramvay durağının her iki ucunda ray döşeme, altyapı ve üstyapı imalatları eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Enerji hatları, kataner direkleri ve istasyon düzenlemeleri planlanan takvim doğrultusunda ilerlerken, hattın en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

KATANER DİREKLERİ TAMAMLANIYOR

Trafo inşaatının tüm hızıyla sürdüğü bölgede şu an döşenen rayların üzerine beton döküm işlemleri devam ediyor. Duraklarda granit kaplama çalışmaları yapılırken, imalatların kısa süre içinde tamamlanmasıyla İzmit yönünde trafiğe kapatılan yol, önümüzdeki günlerde yeniden ulaşıma açılacak. Kataner direklerinin kısa sürede tamamlanması planlanırken, ardından enerji hatları döşenecek. Son aşamada ise çevre düzenlemesi yapılarak istasyonlar kullanıma hazır hale getirilecek.

KAPALI YOL, KONTROL ALTINDA

Öte yandan İzmit ile Kartepe'nin kesişim noktasındaki kavşakta yapılan çalışmalar nedeniyle İzmit yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölgeye yönlendirme ve bilgilendirme pankartları yerleştirilirken, Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu azaltmak için sahada aktif görev alıyor.