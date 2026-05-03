Konya'da Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ile Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, uluslararası öğrencilerin katılımıyla yürütülen kültür ve sanat eğitimleri yerinde incelendi.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle sürdürülen Konya Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında gerçekleştirilen programda, farklı ülkelerden gelen öğrenciler geleneksel Türk sanatlarıyla buluşuyor.

Afganistan'dan Endonezya'ya, Bosna-Hersek'ten Güney Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan gelen 48 farklı ülkeden lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Nigarhane Sanat ve Medeniyet Derneği iş birliğinde düzenlenen kursları yerinde inceledi.

16 hafta süren eğitim programında öğrenciler; aklâm-ı sitte, ma'kılî, tezhip, minyatür, kalemişi ve ebru gibi geleneksel Türk sanatlarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslere katılan Başkan Kılca ve Kaymakam Ayhan, öğrencilerin hazırladığı eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Hasan Kılca, Karatay Sanat Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde incelemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

YTB Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, Prof. Dr. Ali Fuat Baysal başta olmak üzere emeği geçen tüm eğitmenleri ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Farklı kültürlerden gelen öğrencilerin İslam sanatlarıyla kurduğu bağın bu tür çalışmalarla görünür hale geldiğini ifade eden Başkan Kılca, söz konusu eğitimlerin Geleneksel Türk Sanatlarının uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sunduğunu dile getirdi. Programın aynı zamanda kültürlerarası etkileşimi güçlendirdiğini ve sanat aracılığıyla ortak bir dil oluşturulmasına imkan sağladığını belirten Kılca, öğrencilerin eğitim süresince yalnızca sanat öğrenmekle kalmayıp Türk kültürüne dair günlük yaşam alışkanlıklarını da deneyimleme fırsatı bulduklarını kaydederek tüm öğrencilere başarılar diledi.