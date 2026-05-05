Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen seminerde, güncel vergi uygulamaları ve yeni düzenlemeler iş dünyasıyla paylaşıldı.

KONYA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konya Genç Girişimciler Kurulu organizasyonunda, Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde 'Güncel Vergi Mevzuatı ve Yeni Gelişmeler' semineri gerçekleştirildi. Programa kamu ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı. Açılış konuşmasını yapan Muharrem Erhan Öncan, verginin girişimciler için ticari hayatta var olmanın önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, seminerin iş dünyası açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ise günümüz ekonomik koşullarında işletmeler için mevzuata hâkimiyetin rekabet gücünü doğrudan etkilediğini vurguladı. Öztürk, verginin yalnızca bir yük değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, iş dünyasının sade, öngörülebilir ve adil bir vergi sistemi beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.

Seminer kapsamında düzenlenen oturumda Haluk Özyürek, Yusuf Hamzaoğlu ve Mehmet Say tarafından güncel vergi mevzuatı ve uygulamalara ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona eren program, kamu ile iş dünyası arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sağladı.