Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği sergi, empati parkuru, şehir turu, kamplar, yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul ziyareti ve Özel Gençler Mehter Takımı konserleri gibi etkinlikler hem özel bireylerin hem de toplumun farklı kesimlerinin beğenisini kazandı.KONYA(İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Düzenlediğimiz etkinliklerle hem engelli kardeşlerimizin mutlu olmasını hem de toplumda farkındalığın artmasını amaçladık. Etkinliklere katılan tüm engelli kardeşlerime, ailelerine ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bu yıl çok sayıda etkinlik gerçekleştirdi.

Hafta kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tekerlekli sandalyeye oturarak tekerlekli sandalye basketbol sporcularıyla maç yaparken; “Tarıma Engel Yok” projesi kapsamında özel öğrencilerle birlikte sebze fidesi dikti.

Bu yıl Engelliler Haftası’nı dolu dolu etkinliklerle kutladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak, sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak adına yılın her günü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelliler Haftası da şehrimizde dolu dolu geçti. Düzenlediğimiz etkinliklerle hem engelli kardeşlerimizin mutlu olmasını hem de toplumda farkındalığın artmasını amaçladık. Etkinliklere katılan tüm engelli kardeşlerime, ailelerine ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

EN ÖZEL SERGİ KONYALILARLA BULUŞTU

Konya’daki engelli bireyleri yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul gezisine götüren, baba-oğul kampı ve günübirlik kamp faaliyetleri gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, hafta kapsamında bir alışveriş merkezinde “Sevgi Engel Tanımaz” başlıklı sergi açtı.

Konya’daki engelli dernekleri ile özel eğitim kurumlarında eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin tanıtımının, satışının ve atölyelerin yer aldığı sergi vatandaşlardan yoğun ilgi görürken; sergi açılışında Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı’nın verdiği konser ilgiyle takip edildi.

GENÇLER ENGELLİLERİN YAŞADIĞI ZORLUĞU EMPATİ YAPTI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta kapsamında engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla; hem serginin yapıldığı alışveriş merkezinden hem de şehrin farklı noktalarında empati parkuru kuruldu. Golbol, tekerlekli sandalye basketbol, ampute futbol ve görme engelliler satrancı gibi engelli spor branşların yer aldığı parkura katılan vatandaşlar, özel bireylerin karşılaştıkları engelleri bire bir deneyimleyerek empati kurma fırsatı buldu.

Empati etkinliklerine katılan gençler, yaptıkları engelli sporlarıyla farklı bir deneyim edindiklerini ve engelli bireylerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlama fırsatı bulduklarını söyledi.

İLÇELERDEN GENÇ ÖZEL BİREYLER KONYA’YI GEZDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerden getirilen özel gençler, üstü açık otobüsle Konya şehir turuna katıldı. Mevlana Türbesi ve Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi başta olmak üzere şehrin önemli tarihi ve turistik noktalarını gezen özel misafirler, unutamayacakları keyifli bir gün yaşadı. Engelli bireylere yönelik Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi gezisi de düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hafta boyunca gerçekleştirdiği etkinlikler hem özel bireylerin hem de toplumun farklı kesimlerinin beğenisini kazandı.

Dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden olan Türk Yıldızları, Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda özel gençler için yemin töreni düzenledi. Etkinlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehter Takımı da konser verdi.