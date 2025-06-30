Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilere yönelik “Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmasın” sloganı gerçekleştireceği Yaz Spor Okulları’nda kayıt heyecanı başladı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 28 ilçedeki çocukları ve gençleri son kayıt tarihi 6 Temmuz olan Yaz Spor Okulları’na kayıt yaptırmaya davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrenciler için düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda kayıt süreci başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl “Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmasın” sloganıyla gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları’nın, çocukların hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan hem de sosyal becerilerini geliştiren kıymetli bir proje olduğunu ifade etti.

Çocukların yaz tatilinin sporla dolu, verimli ve eğlenceli geçirmesi amacıyla hazırlanan Konya Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın 56 spor tesisinde ücretsiz olarak düzenleneceğini belirten Başkan Altay, “Sporun birleştirici gücü sayesinde, çocuklarımızın özgüvenleri artıyor ve onların geleceğe daha umutla bakmalarını sağlıyoruz. Gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkaracak projelere yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Yaz Spor Okullarımız bu yıl, 28 ilçemizde 24 farklı branşta alanında uzman 125 antrenör ile hizmet verecek. 6-16 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizi ‘Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmasın’ sloganıyla düzenlediğimiz Yaz Spor Okulları’mıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

SON KAYIT TARİHİ 6 TEMMUZ

Atletizm, basketbol, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, satranç, tekvando, voleybol, yüzme ve jimnastik başta olmak üzere 24 branşta gerçekleşecek Konya Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları’na kayıtlar 6 Temmuz’a kadar sürecek.

28 ilçede 7 Temmuz’da başlayacak eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını “sporkonya.com.tr” internet adresinden yapabiliyor. Kayıtla ilgili tüm detaylı bilgiye 444 55 42 (dahili 3825-3824) numaradan ulaşılabiliyor.