Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Hastane çalışanlarıyla da görüşerek bilgi alan Başkan Altay, “Meram Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Gönülden bir selamla dualarına ortak olduk. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tedavi gören hastalar ve hasta yakınları da ziyareti dolayısıyla Başkan Altay’a teşekkür etti.