İZMİR (İGFA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Konferansları kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan tarafından 'Dijitalleşme Çağında Ulusal Güvenlik: Yeni Cepheler, Yeni Riskler ve 5G Ötesi Gerçeği' başlıklı konferans düzenlendi.

DEÜ Buca Eğitim Yerleşkesi Reşat Postacıoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen programa; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Dündar Yener, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

'BİLİM İLE TOPLUM ARASINDA KÖPRÜYÜZ'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, TÜBA Konferansları'nın öğrenciler ile bilim insanlarını bir araya getirmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

DEÜ'nün bilim dünyası ile toplum arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz konuşmasında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan Bilim Kafe Sohbetleri kapsamında akademisyenler ile vatandaşların düzenli olarak bir araya geldiğini belirtti. Yılmaz ayrıca, DEÜ Söyleşileri ve DEÜ Konferansları aracılığıyla öğrencilerin hem yurt içinden hem de yurt dışından bilim dünyasının önde gelen isimleriyle buluştuğuna dikkat çekti.

DEÜ'nün bu misyonu başarıyla sürdürdüğünü belirten Rektör Yılmaz, Türkiye Bilimler Akademisi'ne programı DEÜ çatısı altında gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

DİJİTALLEŞME VE 5G'NİN GÜVENLİK BOYUTU ELE ALINDI

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan ise konferansta; dijitalleşmenin ulusal güvenlik boyutları, yeni nesil tehdit alanları ve 5G sonrası teknolojik gelişmeler üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Arslan, sunumunda sağlık, tarım ve eğitim alanlarında 5G teknolojisinin etkilerini, haberleşme teknolojilerindeki dönüşümü, dijitalleşmenin güvenlik boyutunu ve teknolojik gelişimin tarihsel sürecini değerlendirdi.

Teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Arslan, üniversitelere teknolojik dönüşümün sağlanmasında önemli görevler düştüğünü belirtti. Prof. Dr. Arslan, 'Teknolojik dönüşümün ülkelerin gelişimi ve ulusal güvenlik bağlamında değerlendirilmesi, geleceğin vizyonunu çizmek adına büyük önem taşıyor. Bu anlamda üniversitelere büyük sorumluluklar düşüyor. Fiziksel dünyadan toplanan veriler, yapay zekâ ile bilgiye dönüşüyor. Önümüzdeki dönemde 'Dijital İkiz' kavramıyla çok daha içli dışlı olacağız. 5G ile birlikte bu teknolojik güç ve veri kontrolü daha da kritik bir hâle gelecektir. Bu teknolojilerin kullanımında en önemli belirleyici unsur veri güvenliği olacaktır' diye konuştu.

Program, takdim ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.